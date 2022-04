Van Dijk geschokt door ziekte Van Gaal: 'Als groep zijn we er voor hem'

Oranje-aanvoerder Virgil van Dijk was 'geschokt' toen hij zondagavond bondscoach Louis van Gaal op televisie hoorde vertellen dat hij lijdt aan prostaatkanker. "Volgende week komt een film over hem uit, ik was benieuwd hoe hij dat zou gaan promoten", zei Van Dijk tijdens de persconferentie voorafgaand op het Champions League-duel met Benfica dinsdagavond. "Het was een grote schok toen ik hoorde dat hij ziek is. Ik heb hem na het interview een bericht gestuurd." De 70-jarige Van Gaal heeft de spelers van Oranje nooit iets verteld over zijn medische toestand. "Die weten het niet", zei Van Gaal gisteren in RTL-programma Humberto. "Die zien een blos op mijn wangen en denken: wat een gezonde peer is dat. Dat ben ik natuurlijk niet." Van Gaal zat aan tafel bij de talkshow om over zijn film LOUIS te praten, daarin komt de ziekte van Van Gaal aan bod.

Van Gaal maakt bekend dat hij aan prostaatkanker lijdt - NOS

De bondscoach is inmiddels 25 keer bestraald, ook tijdens interlandperiodes. Dan onderging de bondscoach 's avonds en 's nachts de behandelingen in het ziekenhuis. "Dat zegt ook veel over hem", zei Van Dijk. "Hij is niet iemand die veel medeleven nodig heeft, zo is hij nu eenmaal." "Als groep zijn we er voor hem als hij dat nodig heeft", zegt Van Dijk. "Hopelijk kunnen we er aan het einde van dit jaar ook voor hem een onvergetelijk WK van maken."