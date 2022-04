Tbs voor godsdienstwaanzinnige Zeeuw die schoonvader doodstak

Een 36-jarige man uit Middelburg krijgt tbs met dwangverpleging voor het doodsteken van zijn schoonvader in september vorig jaar. De man is ook veroordeeld voor poging tot moord op zijn ex. Hij werd gedreven door godsdienstwaanzin.

Arie van den D. trouwde in februari vorig jaar met een van de dochters van het 67-jarige slachtoffer. Twee maanden ervoor hadden ze elkaar ontmoet op een datingsite. Na zeven maanden huwelijk zei zijn vrouw te willen scheiden.

De verdachte ging naar het huis in Biggekerke - waar zijn ex bij haar ouders verbleef - met een missie. Die missie was ingegeven door een preek bij een kerkdienst die hij online had gevolgd. De preek begon met de woorden met de strekking: "Er zijn er die door het zwaard sterven, er zijn er die door honger sterven. Die door het zwaard sterven zijn beter af."

Toen hij zijn schoonmoeder zag wegfietsen, rende hij op de man af en stak hem dood met 42 messteken. De ex-vrouw van de verdachte stond op dat moment koffie te zetten en verschanste zich in de badkamer. De verdachte kwam achter haar aan en probeerde de deur in te trappen om haar ook van het leven te beroven. Dat mislukte. De politie moest de man uit de woning praten zodat hij kon worden aangehouden.

Volgens de rechtbank staat vast dat de verdachte het slachtoffer opzettelijk van het leven heeft beroofd. Ook acht de rechtbank bewezen dat hij geprobeerd heeft om zijn ex-vrouw om het leven te brengen, meldt Omroep Zeeland.

Persoonlijkheidsstoornissen

Het OM eiste drie weken geleden geen celstraf, omdat de man ontoerekeningsvatbaar is verklaard voor de moord. De rechtbank gaat daarin mee. "Hij had geen keuzevrijheid", aldus de rechtbank. De man leidt volgens deskundigen aan verschillende persoonlijkheidsstoornissen. De rechtbank ziet geen mogelijkheid tot een langdurige gevangenisstraf. De kans op herhaling wordt groot geacht.

De rechtbank vindt daarnaast dat de ex-vrouw recht heeft op shockschade. Ze lijdt aan een depressie, aan een posttraumatische stressstoornis en verblijft in een kliniek. Ook moet de man de kosten die uit het overlijden voortvloeien vergoeden aan de nabestaanden. Het totale bedrag dat de man moet betalen is meer dan 300.000 euro.