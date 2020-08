'150 asielzoekers mogelijk in gevaar door fout op COA-site'

Door een datalek bij het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) zijn zeker 150 vermoedelijke slachtoffers van mensenhandel mogelijk in gevaar gekomen. Hun persoonsgegevens zijn per ongeluk op de COA-site gepubliceerd, meldt NRC.

In juni belandden in totaal bijna 1200 meldingen van vermoedens van mensenhandel online. De meldingen werden gedaan door COA-medewerkers aan de politie. Volgens NRC ging het bijvoorbeeld om beschrijvingen hoe "schaarsgeklede" vrouwen 's nachts op de parkeerplaats van een asielzoekerscentrum worden opgepikt. Ook zijn er meldingen van homo's die hun familie en misbruikers vrezen.

Na een verzoek op de Wet openbaarheid van Bestuur (WoB) werden de meldingen op de COA-site geplaatst. Privacygevoelige informatie moet daarbij worden geanonimiseerd. Dat is volgens het COA niet gebeurd door een "menselijke fout". Nadat NRC en het programma Argos op NPO Radio 1 dit ontdekten en het COA informeerden, is de informatie direct offline gehaald.

Verhuisd of politie erbij

Door het datalek zijn zeker 150 asielzoekers identificeerbaar, bijvoorbeeld via hun naam, geboortedatum, telefoonnummer of verblijfslocatie. Zij zijn volgens het COA allemaal ingelicht. Bij twee mensen werd het risico zo groot ingeschat dat direct werd ingegrepen: een asielzoeker werd verhuisd naar een andere COA-locatie, voor iemand anders werd de politie ingeschakeld.

Staatssecretaris Broekers-Knol reageert volgens NRC in een Kamerbrief op de fout: "Dit had niet mogen gebeuren."

In het de meldingen staan ook gegevens van mogelijke verdachten van mensenhandel en -smokkel. In overleg met het OM is besloten om hen niet in te lichten. "Pas als duidelijk is dat er naar deze verdachten geen strafrechtelijk onderzoek loopt, kan er eventueel geïnformeerd worden", zegt een COA-woordvoerder tegen NRC.