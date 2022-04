Roep om nieuwe sancties na Boetsja, beelden 'onverdraaglijk'

De roep om nieuwe sancties tegen Rusland neemt toe na de gebeurtenissen in Boetsja, waar het terugtrekkende Russische leger honderden burgers zou hebben vermoord. EU-buitenlandchef Borrell zegt dat EU-landen zich "op korte termijn" gaan buigen over extra sancties.

In een verklaring houdt Borrell Rusland expliciet verantwoordelijk voor de wreedheden in de plaats ten noordwesten van Kiev. "De plegers van oorlogsmisdaden, evenals de verantwoordelijke regeringsfunctionarissen en militaire leiders, zullen ter verantwoording worden geroepen." Rusland ontkent dat de Russische troepen de moorden op hun geweten hebben.

Onder meer de Franse president Macron en de Britse minister van Buitenlandse Zaken Truss pleiten vandaag voor nieuwe sancties. Macron zegt tegen de radiozender France Inter dat er "duidelijke signalen" zijn dat Rusland verantwoordelijk is voor oorlogsmisdaden. Hij noemt de beelden "onverdraaglijk".

'Harde aanpak van levensbelang'

Nieuwe sancties worden "de komende dagen" besproken binnen de EU, zegt Macron. Hij hoopt met nieuwe sancties de olie- en energiesector te raken.

Truss neemt Boetsja niet expliciet in de mond. Ze zegt wel dat Poetin nog moet laten zien dat hij diplomatie serieus neemt. "Een harde aanpak van het Verenigd Koninkrijk en onze bondgenoten is van levensbelang om de rol van Oekraïne in de onderhandelingen te versterken."

Beelden vanuit Boetsja tonen de lichamen op straat. "Mensen liepen daar gewoon, en ze schoten hen zonder reden dood", zegt een man over de gruwelijkheden: