Staatssecretaris noemt aanpak NS-storing 'onder de maat', ook FNV kritisch

"Ik wil van de NS precies horen waarom het hele treinverkeer plat is gelegd en waarom er geen vervangend vervoer is geregeld." Reizigers kregen volgens Heijnen ook nog eens weinig informatie.

De staatssecretaris noemt de manier waarop de vervoerder met de storing is omgegaan "echt onder de maat", en ze wil van de directie weten hoe dat is gekomen.

De NS heeft "een zeer slechte beurt" gemaakt. Dat zegt staatssecretaris Heijnen van Infrastructuur over de treinstoring van gisteren , waarbij het systeem dat de actuele planningen maakt voor treinen en personeel niet meer werkte.

Het treinverkeer lag gisteren vrijwel de hele dag stil als gevolg van een technische storing. De NS zei dat het door de omvang van die storing ook niet mogelijk was alternatief vervoer in te zetten, zoals bussen.

Ook pendeltreindiensten tussen grote stations waren gisteren geen optie, zegt de NS tegen de NOS. "Het overzicht van waar materieel en mensen waren, slurpte al veel tijd op van onze organisatie. Als we die mensen en treinen daarnaast hadden moeten inzetten voor een pendeldienst, hadden we maandag niet fatsoenlijk kunnen rijden."

Kritiek

Dat komt de spoororganisatie op kritiek te staan van onder meer Henri Janssen van FNV Spoor. Volgens de vakbondsbestuurder had de NS gisteravond gewoon treinen kunnen laten rijden. Hij wijst erop dat het materieel aanwezig was, alleen wist de NS vanwege de systeemstoring niet waar dat materieel zich bevond.

Maar dat had geen probleem hoeven zijn, vindt hij. "Ook leeg materieel kon verzet worden. Regionale en internationale treinen reden allemaal over dezelfde infrastructuur en hetzelfde spoor, met dezelfde veiligheidskwalificaties als waar de NS het mee moest doen. De machinist ziet aan seinen of hij kan rijden."

Janssen zegt dat hij van meerdere machinisten en conducteurs heeft gehoord dat ze gefrustreerd zijn over de situatie. Ze balen volgens hem vooral dat ze reizigers niet konden informeren over waarom ze niet mochten rijden.