Weer ziet Sunweb belangrijke kracht vertrekken: Matthews naar Mitchelton-Scott

Michael Matthews hoeft zijn contract bij Team Sunweb niet uit te dienen en mag de ploeg na dit seizoen verlaten. De Australiër kan zich niet vinden in de strategie van Sunweb om op meerdere renners in te zetten in de finales van de klassiekers en de sprintetappes. "Die tactiek past niet bij mijn ambities", aldus Matthews.

Dat nieuws stuurde Sunweb eerder op zondag naar buiten. Enkele uren daarna werd bekend dat Matthews een contract tot 2022 heeft getekend bij het Australische Mitchelton-Scott. De ploeg waar hij eerder tussen 2013 en 2016 voor reed. Matthews kwam in 2017 naar Sunweb en won onder meer twee etappes en de puntentrui in de Tour de France. Vorige week schreef hij de Bretagne Classic nog op zijn naam.

Kopmannen vertrekken

Het vertrek van Matthews is een nieuwe tegenslag voor Sunweb. De ploeg heeft de afgelopen jaren meerdere kopmannen zien vertrekken. Na Tom Dumoulin, Warren Barguil, John Degenkolb en Marcel Kittel lieten Wilco Kelderman (BORA-Hansgrohe) en Sam Oomen (Jumbo-Visma) in de afgelopen maanden ook al weten te vertrekken.

Romain Bardet is aangetrokken als nieuwe kopman. De Fransman van AG2R komt volgend seizoen de gelederen versterken.