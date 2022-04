Van Nistelrooij, egoïstische spits van weleer blijkt maatschappelijk mensenmens

In 2006 maakt de NOS de documentaire 'Van The Man', waarin Van Nistelrooij steeds meer op een zijspoor belandt bij zijn club Manchester United.

Op een hotelkamer in de Verenigde Staten gaat de televisie aan. Een jonge, Brabantse voetballer ploft op z'n bed en staart naar het scherm. Van Nistelrooij, die absoluut nog niet weet wat hem in het internationale topvoetbal allemaal nog te wachten staat, wordt gegrepen door wat hij ziet.

Opnieuw raakt het hem en voelt Van Nistelrooij de intrinsieke motivatie om iets terug te doen. "Hi Marjolein, met Ruud. Zou je eens willen meedenken over mijn foundation?"

De twee blijven in gesprek. De spits van het Nederlands elftal denkt terug aan die Amerikaanse sporter. Hij pakt zijn dagboek van toen er nog eens bij. Zijn meer dan goede leven heeft hij grotendeels te danken aan zijn voetbaltalent. En omdat iemand dat talent in hem zag.

Lankhout is verbaasd. Ook al zijn er ambassadeurs die willen stoppen, er zijn er maar weinig die het ook daadwerkelijk durven aan te geven. Van Nistelrooij legt uit dat hij het te druk heeft en te vaak in het buitenland is.

Als Marjolein Lankhout van SOS Kinderdorpen, een goed doel dat hulp biedt aan kwetsbare kinderen, op zoek gaat naar een nieuwe ambassadeur, komt ze in de voetbalwereld terecht. En in elk gesprek dat ze voert over potentiële kandidaten, komt steevast één naam naar boven.

In 2009 is de Ruud van Nistelrooy Foundation een feit. De overtuiging is dat ieder kind het talent in zichzelf kan ontdekken door het zelfvertrouwen te vergroten. Of dat nu in voetbal of in kunstschaatsen is.

Elk jaar wordt een groep kinderen begeleid in een zoektocht naar zelfstandigheid en meer geloof in zichzelf. Later gaat de stichting, in samenwerking met de KNVB, ook coaches opleiden en krijgt het een eigen kenniscentrum in Den Bosch.

Van Nistelrooij is de naamgever, maar ook de man met de visie. Betrokken, een inspirator. Hij doet niets zomaar, doordenkt dingen. Een gevoelsmens, maar tegelijkertijd ook heel rationeel. En als oud-speler van Oranje, Manchester United en Real Madrid iemand met een netwerk van heb ik jou daar.

Escalatie

Als Van Nistelrooij een benefietwedstrijd tussen sponsoren en oud-spelers organiseert in het PSV-stadion, weet hij meteen wie hij moet bellen als coach. Foppe de Haan. De trainer die hem bij sc Heerenveen omturnde van middenvelder tot spits, de positie waar hij uiteindelijk de absolute top zou halen.

"Riemer van der Velde (toenmalig voorzitter, red.) en ik zagen een doelpuntenmaker in Ruud en zijn met hem in gesprek gegaan. Dat escaleerde behoorlijk. Toen heb ik de keus aan hem gelaten. Het was tenslotte zijn carrière", weet De Haan nog.