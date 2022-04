Aanhouding na achtervolging op de A4 van gestolen Duitse auto

De politie heeft in Leidschenveen bij Den Haag de bestuurder van een auto met een Duits kenteken aangehouden. Daar ging een lange achtervolging over de A4 aan vooraf.

Agenten die bij Hoofddorp op de A4 reden kregen een melding van een camera toen daar een auto met een Duits kenteken passeerde. De melding was dat de auto in Duitsland gestolen was.

Ze gaven een stopteken, maar de bestuurder ging er hard vandoor in de richting Den Haag. Daarbij zou met meer dan 200 kilometer per uur over de vluchtstrook zijn gereden.

Bebouwde kom in

Ter hoogte van Leidschendam reed de achtervolgde auto de bebouwde kom van Leidschenveen binnen. Een politieauto wist er deels naast te komen en de auto een zet te geven, zodat die dwars kwam te staan. Bij de aanhouding raakte een agent lichtgewond.

Over de identiteit van de bestuurder kon de woordvoering van de politie nog niets zeggen.