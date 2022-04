Jongen niet vervolgd voor fatale duw bij Haagse tram

Een 15-jarige jongen uit Den Haag wordt niet vervolgd voor een fatale duw waardoor een dakloze man onder de tram belandde. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) ging het om een ongeluk dat werd veroorzaakt door de agressieve houding van het 39-jarige slachtoffer.

De jongen kreeg oktober vorig jaar bij een halte aan de Anthony Fokkersingel met twee anderen een woordenwisseling met de dronken Poolse man. Hoewel hij nog probeerde de man te negeren door weg te lopen, bleef die de confrontatie opzoeken, blijkt uit de beelden die het OM zag.

Toen de man een slaande beweging maakte, reageerde de jongen door hem met één hand van zich af te duwen. Daarbij verloor het slachtoffer zijn evenwicht, wankelde enkele passen achteruit en viel voor de aankomende tram op de rails. Hij overleefde dat niet.

'Tram mogelijk niet gezien'

Het is volgens het OM duidelijk dat de jongen met zijn duw alleen afstand wilde creëren omdat het slachtoffer de confrontatie bleef zoeken. Bovendien bleek uit een reconstructie door verkeersspecialisten dat de jongen mogelijk de aanrijdende tram niet eens heeft gezien. Daarom kan hem ook niet worden verweten dat hij het risico op deze uitkomst aanvaardde.

Het incident leidde tot veel beroering in Den Haag en de Poolse gemeenschap, omdat het er aanvankelijk op leek dat er sprake was van opzet. Bij de tramhalte werden bloemen gelegd en enkele tientallen mensen hielden uit solidariteit een stille tocht.

Toen de drie jongens zich een dag later meldden bij de politie, werd er gekeken of de tiener die had geduwd niet vervolgd moest worden voor doodslag. Het OM spreekt nu van een noodlottig ongeval.