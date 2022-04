Eerste toernooizege Kupcho is meteen een major en levert haar een nat pak op

Kupcho begon met een marge van liefst zes slagen aan de slotronde op Mission Hills in de Californische woestijn. Die laatste ronde verliep ronduit matig met zeven bogeys en vijf birdies. Maar het was meer dan voldoende om Korda voor te blijven. Het leverde Kupcho een cheque op van 750.000 dollar.

"Ik zat er al een paar keer dichtbij", zei Kupcho. "Dat was soms heel frustrerend, maar hier ben ik dan. Dit is echt heel opwindend."

Duik in Poppie's Pond

De traditie is dat de winnaar van het toernooi in Rancho Mirage een duik neemt in Poppie's Pond, een grote vijver op het terrein. Dat deed Kupcho dan ook, samen met haar man en caddie. Het was meteen de laatste keer dat de winnaar een nat pak haalt, want het Chevron Championship verhuist volgend jaar naar Houston.

"Om een major te winnen is al heel speciaal, en nu ben ik ook de laatste persoon die in Poppie's Pond is gesprongen. Het is surrealistisch", aldus Kupcho.