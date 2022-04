Carrie Lam, impopulaire leider van Hongkong, niet opnieuw verkiesbaar

De hoogste bestuurder van Hongkong, Carrie Lam, stelt zich niet verkiesbaar voor een tweede termijn. De 64-jarige Lam bestuurde Hongkong tijdens de massale pro-democratische protesten, waar ook haar aftreden werd geëist, en de coronapandemie.

"Ik zal mijn termijn van vijf jaar als chief executive op 30 juni afronden, en daarmee maak ik ook een einde aan mijn carrière van 42 jaar bij de overheid", zei Lam in een persconferentie. Ze zegt dat haar familie de reden is om haar carrière te beëindigen. "Ik heb iedereen verteld dat familie mijn eerste prioriteit is. Zij vinden dat het voor mij tijd is om naar huis te gaan."

Onder Lam is de invloed van Peking op Hongkong gegroeid. Zo is in 2020 onder hevig verzet de omstreden 'veiligheidswet' doorgevoerd. Die verbiedt het streven naar afscheiding van China, buitenlandse inmenging en staatsondermijnende activiteiten. Volgens tegenstanders is de wet bedoeld om elke vorm van kritiek de kop in te drukken.

De bestuurders van Hongkong hadden in de afgelopen weken grote moeite de coronapandemie te beteugelen. Hongkong heeft momenteel te maken met de zwaarste uitbraak tot nu toe.

Opvolger

Lam zei niets over mogelijke kandidaten die haar kunnen opvolgen. Volgens media in Hongkong gaat de op een na hoogste bestuurder, John Lee, zich kandidaat stellen voor de functie. De verkiezing staat gepland op 8 mei; de leider wordt gekozen door een pro-Peking georiënteerde kiescommissie.