Mee-vasten met collega's: 'Past bij het idee van de ramadan'

Het is de vijfde keer dat het bedrijf, met in Nederland 6000 medewerkers, dit organiseert via het medewerkersnetwerk rondom culturele diversiteit. "De interesse neemt per jaar toe", zegt voorzitter Pauline Mbundu-Uitenwerf.

"Voor het eerst doe ik een dag mee. Hopelijk begrijp ik hierna beter hoe het is voor collega's die de hele maand vasten", zegt Vanessa van de Wiel, partner bij advieskantoor PwC. Dat organiseert een one day fasting experience.

Voor bepaalde groepen worden uitzonderingen gemaakt, zoals kinderen die de puberteit nog niet hebben bereikt, mensen die geestelijk of fysiek ziek zijn en ongestelde of zwangere vrouwen. Het vasten heeft behalve een religieuze betekenis ook een sterke sociale betekenis.

In deze islamitische vastenmaand wordt tussen zonsopgang en zonsondergang niet gegeten, gedronken of gerookt. Na zonsondergang mag er wel gegeten en gedronken worden. Ook andere vormen van genot zijn verboden.

"Tijdens de dag zijn er digitale check-ins, zoals tijdens de lunch. Vaak een lastig moment. Deelnemers krijgen ook een box met zoetigheden thuisgestuurd voor in de avond. Want we werken nog steeds veelal thuis of op locatie."

Het is een gemêleerd gezelschap dat meedoet, zegt Mbundu-Uitenwerf. "Meer dan 150 mensen. Van gelovig, niet-gelovig en juniors tot mensen op partnerniveau. Ieder heeft zijn eigen redenen, maar solidariteit springt er wel uit."

Familiegevoel

"Voor mij is het een one month fasting experience", grapt collega Fayaaz Adalat. Hij vindt het bijzonder dat collega's meedoen. "Ik zie de ramadan als een reset van je prioriteiten: door bewustwording weer geestelijk en spiritueel in balans komen. Dat collega's daar iets van meepakken, vind ik geweldig. Het past bij de ramadan: samen doen, een familiegevoel."

Dat steeds vaker niet-islamitische Nederlanders meedoen tijdens de vastenmaand, herkent Abdelaziz Aouragh, marketeer gericht op moslims. "Hetzij voor een dag of juist een langere periode. Het komt ook vaker voor dat zij de hele ramadan meedoen. Dit begon in de corporate wereld maar raakt steeds meer wijdverspreid."

Intermittent fasten

Ten grondslag hieraan ligt volgens Aouragh mede de populariteit van intermittent fasting, oftewel: het vastendieet. "De overtuiging dat dit een bepaald gezondheidsvoordeel heeft, maakt dat de brug om de ramadan te ervaren, kleiner wordt. Dan leg ik uit: de ramadan is meer dan vasten, het gaat over je karakter verbeteren en dankbaar zijn."

Volgens Aouragh komt het weinig voor dat werkgevers deelname aan de ramadan actief stimuleren. "Het is denk ik ook beter als het uit medewerkers zelf komt. Wel merk je dat bedrijven sensitiever zijn voor dit soort dingen en er aandacht aan besteden."

'Uit solidariteit'

Ook bij pokebowl-restaurant Malu in Haarlem doen ze, evenals vorig jaar, weer mee. "Een derde van de mensen doet mee", zegt Max Witteman. "De meesten zeggen een dagje mee te doen, een ander wil het langer proberen. "Een aantal jaren geleden deed ik mee. Wat ik toen het lastigst vond, was het feit dat ik niet mocht roken. Daar had ik heel veel moeite mee. Maar het pakte wel goed uit, want ik ben toen daarna een tijdje gestopt met roken."

Bij muzieklabel TopNotch/De Stroom doen er ook niet-gelovigen mee. "Ja, één dag hè", zegt Ivo Duijsings. "Ik geef toe, dat stelt niks voor in vergelijking met een hele maand, maar toch. We vinden het heel bijzonder. Het zorgt voor verbondenheid met elkaar."

Volgens Mbundu-Uitenwerf zijn ook de reacties in haar bedrijf positief. "Zowel door mensen die doorgaans niet vasten, en dat nu uit solidariteit of nieuwsgierigheid tijdelijk wel doen, tot islamitische collega's die hierdoor steun vinden. Zij weten nu: we hoeven dit niet alleen te doen, er is ook begrip voor op werk."