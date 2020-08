Van der Vaart doet oproep aan Messi: 'Laat ons weten hoe het zit'

Studio Voetbal 30 augustus 2020 - NOS

In de eerste Studio Voetbal van het nieuwe seizoen aandacht voor de aanstaande transfer van Donny van de Beek naar Manchester United, de bereidheid van Louis van Gaal om over het bondscoachschap na te denken en ook de crisis bij FC Barcelona kwam ter sprake. Lionel Messi wil Barça verlaten en volgens Spaanse media heeft een gesprek van de nieuwe coach Ronald Koeman met Messi de Argentijn niet van gedachten kunnen veranderen. Integendeel, vertelt journalist Simon Kuper, die bezig is met een boek over FC Barcelona. 'Botte Nederlander tegen beleefde man uit Barcelona' "Er is uitgelekt dat Koeman heeft gezegd tegen Messi: jij hebt geen privileges meer", aldus Kuper. "In Barcelona zijn ze heel beleefd, Koeman is heel direct. Het is een beetje de botte Nederlander tegen de beleefde man uit Barcelona die vindt dat zulke boodschappen anders moeten worden gebracht."

'Als Messi gaat, heeft dat heel veel voordelen; nu is er geen cent te besteden' - NOS

Ook het naar verluidt korte gesprek van Koeman met Luis Suárez zou Messi in het verkeerde keelgat zijn geschoten. Daarin kreeg Suárez te horen dat hij moet vertrekken. Kuper: "Dat Suárez moet vertrekken, snapt Messi wel, maar hij vindt dat dat op een andere manier moet worden verteld. Het zijn vrienden. Ze waren samen op vakantie." 'Koeman is toch niet wereldvreemd?' "Het is toch verschrikkelijk als Messi daarom boos is?", vraagt Rafael van der Vaart zich af. "Ik geloof het niet." Ook Pierre van Hooijdonk snapt er weinig van: "Koeman is toch niet wereldvreemd? Koeman weet dat toch? Hij weet toch ook dat je met Messi meer kans hebt om kampioen te worden?"

Van der Vaart: 'Messi, vertel ons hoe het zit' - NOS

Kuper stelt dat een eventueel vertrek van Messi voor Koeman ook voordelen oplevert: "Heel veel voordelen. Hij heeft nu geen cent te besteden en alleen maar oudere spelers zonder transferwaarde. Voor Koeman is het leuk als er 200 miljoen binnenkomt en 100 miljoen aan salaris." Van der Vaart doet een oproep aan Messi om zich uit te spreken: "Laat ons weten hoe het zit." Op zondag 8 maart 2020 rolde de bal voor het 'laatst', maar sindsdien is het in de eredivisie en ver daarbuiten allesbehalve rustig geweest. Kijk hieronder naar het overzicht in Studio Voetbal en ook naar de vaste rubrieken Korte Corner (over Koeman) en Eindsignaal.