Nederland en Spanje komen met plan: meer tijd voor afbouwen staatsschuld

Op dit moment is het nog zo dat landen met een schuld van boven de 60 procent (meer dan de helft van de lidstaten) elk jaar 5 procent van hun schuld boven de norm moeten afhalen. Een doel dat vaak niet wordt gehaald. Kaag en Calviño willen dat principe loslaten en vinden dat landen zelf een plan moeten maken hoe ze hun schuld willen verkleinen. De zelfopgelegde regels moeten strenger worden gehandhaafd dan nu het geval is.

Bijzondere samenwerking

Dat Spanje en Nederland samenwerken op dit punt is opmerkelijk te noemen. Nederland was altijd koploper van de behoudende landen die door door tegenstanders gekscherend de Frugal Four (de zuinige of gierige vier) worden genoemd.

Een paar jaar terug stond Nederland nog recht tegenover zuidelijke landen als Spanje en Italië, en hamerde Hoekstra, destijds minister van Financiën, erop dat er absoluut niet getornd kan worden aan de Europese begrotingsregels.

Dat zette kwaad bloed bij de Zuid-Europese landen, maar de banden lijken nu een stuk warmer. Volgens Brusselse bronnen ontdekten Kaag en haar Spaanse collega tijdens een van hun eerste ontmoetingen dat ze op veel punten hetzelfde dachten. Het resultaat is dit gezamenlijke standpunt over het terugdringen van de staatsschuld.