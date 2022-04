Huis in Oldenzaal ingestort, drie mensen onder puin vandaan gehaald

In Oldenzaal is vanochtend een huis ingestort. Het voor zover bekend laatste slachtoffer is door de brandweer onder het puin vandaan gehaald. Het gaat om de vader van een gezin. Een moeder en dochter werden eerder uit het puin gered. Het is niet bekend hoe het met hen gaat.

De woning aan de Hoefsmid stortte vanochtend in door een gasexplosie. Een zoon en een installatiemonteur waren buiten en hoefden niet te worden gered. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. Ze maken het volgens de brandweer naar omstandigheden goed, meldt RTV Oost.

De installatiemonteur was in de woning om een laadpaal te installeren. Hierbij is vermoedelijk een gasleiding geraakt, zegt een woordvoerder van de brandweer.

Het huis stortte vanochtend in: