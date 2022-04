Sri Lanka in crisis, vrijwel alle ministers bieden ontslag aan

In Sri Lanka hebben vrijwel alle ministers en de gouverneur van de centrale bank hun ontslag ingediend. Alleen premier Mahinda Rajapaksa wil nog aanblijven. Het land zit in een diepe economische crisis, wat heeft geleid tot felle protesten van de bevolking.

President Gotabaya Rajapaksa, een broer van de premier, roept nu op tot een regering van nationale eenheid. "Gezien de noodsituatie is het in het belang van de burgers en toekomstige generaties nu tijd dat we samenwerken", zei hij. Daarom nodigt hij alle partijen in het parlement uit om aan de regering deel te nemen om zo een weg uit de crisis te vinden.

Schulden

Sri Lanka zit diep in de schulden. De koers van de nationale munt is daardoor gekelderd. Daardoor, maar ook door de ineenstorting van het toerisme in de coronacrisis en de daaropvolgende prijsstijgingen, is er geen geld om brandstoffen en andere producten te importeren.