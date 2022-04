Hoe Poetin de Super Bowl-ring van de Patriots 'jatte' en in het Kremlin bewaart

In het Kremlin ligt een diamanten Super Bowl-ring, die daar niet thuishoort. Slechts een handjevol American Football-uitverkorenen schuift ooit zo'n felbegeerde NFL-kampioenschapsring om een vinger. Je moet een uitzonderlijke quarterback zijn, een steenrijke clubeigenaar of een charismatische coach. Of Vladimir Poetin.

New Engeland Patriots-baas Robert Kraft bewaart zijn kampioenschapsringen in een speciale la in zijn villa in de Hamptons. De Amerikaan won in zijn carrière zes ringen, maar in die la liggen er maar vijf. De ontbrekende ring is bijna 7.500 kilometer verderop te vinden. In Moskou, in de bieb van het Kremlin.

124 diamanten

Het verhaal van de ring begint in 2005. De Patriots verslaan Philadelphia Eagles in de Super Bowl. Het levert quarterback Tom Brady en topcoach Bill Belichick hun derde titelring in vier jaar tijd op. Patriots-baas Kraft laat voor iedere speler een ring maken. Kraft krijgt er zelf ook een.

Ruim 124 vijfkaraats diamanten. Prijs: 25.000 dollar. Kraft laat zijn naam erin graveren.

Vier maanden na de Super Bowl-winst stapt een groepje steenrijke zakenmannen op het vliegtuig naar St. Petersburg om de handelsrelatie tussen de Verenigde Staten en Rusland een zetje te geven - onder wie bankeigenaar Sanford 'Sandy' Weill en mediamagnaat Rupert Murdoch. Ook Kraft zit aan boord, de nog glimmende ring trots meegenomen op zakenreis.