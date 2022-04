Wekdienst 4/4: IPCC komt met nieuw klimaatrapport • Treinen NS rijden weer

Goedemorgen! Het Klimaatpanel van de Verenigde Naties, IPCC, komt met een derde rapport over klimaatverandering en de Tweede Kamer gaat in gesprek met minister Dijkgraaf (Onderwijs) over de herinvoering van de basisbeurs.

Wat heb je gemist?

In Las Vegas zijn de Grammy Awards weer uitgereikt. De Nederlandse artiesten DJ Tiësto en Afrojack en de in juli overleden componist Louis Andriessen waren genomineerd, maar vielen niet in de prijzen.

De prijs voor de Song van het Jaar was voor Leave The Door Open van Silk Sonic, een samenwerking van Bruno Mars en Anderson Paak. Zanger Jon Batiste won met zijn We Are de grammy voor het Album van het Jaar.

Andere opvallende onderscheidingen gingen naar de Foo Fighters (beste rockalbum, beste rocksong en beste rockoptreden). Anderhalve week geleden overleed Foo Fighters-drummer Taylor Hawkins onverwacht. In verband met zijn overlijden trad de rockband niet op.