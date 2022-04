Politie ontmantelt veel minder wietplantages en drugslabs

Het aantal hennepkwekerijen dat de politie ontmantelt, is in een paar jaar tijd gehalveerd. Vorig jaar zijn ook voor het eerst sinds jaren minder drugslabs aangetroffen, blijkt uit cijfers van de politie. Agenten rolden het afgelopen jaar bijna 2300 hennepplantages op. Dat waren er in 2017 nog meer dan 4600. Sindsdien loopt het aantal aangetroffen kwekerijen gestaag terug. Een belangrijke oorzaak is het personeelstekort, zegt de politie. Het opsporen en ruimen van hennepkwekerijen is een taak voor agenten in de lokale politieteams. Die kampen met structurele onderbezetting. "De basisteams zitten enorm krap en we hebben veel inzet gehad rond corona", zegt Willem Woelders, portefeuillehouder drugs bij de politie. Het opsporen van wietplantages krijgt daarom minder prioriteit. "De teams die daar preventief mee bezig waren zijn grotendeels gestopt."

Minder tips Ook het aantal tips over wietplantages nam af. Meld Misdaad Anoniem kreeg vijf jaar geleden nog zo'n 6000 telefoontjes over kwekerijen, vorig jaar waren het er 4300. "Het aantal tips over hennepkwekerijen is in tien jaar niet zo laag geweest", zegt een woordvoerder. Hoe dat komt, is onduidelijk.