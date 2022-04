Nederlanders buiten prijzen bij Grammy's, Oekraïense president spreekt muzikanten toe

Geen van de Nederlandse genomineerden heeft bij de Grammy Awards in Las Vegas een nominatie weten te verzilveren met een award. Dj's Tiësto en Afrojack maakten allebei kans op de Grammy voor de beste danceplaat, de in juli overleden componist Louis Andriessen maakte postuum kans op een grammy in de categorie eigentijdse klassieke compositie.

Andriessen gold als een van de invloedrijkste naoorlogse componisten van zijn generatie en was genomineerd met het album Louis Andriessen: The Only One, zijn voorlaatste compositie. Het werk, gespeeld door het Los Angeles Philharmonic, legde het af tegen Shaw: Narrow Sea van de Amerikaanse componist en zangeres Caroline Shaw.

Dj Tiësto was genomineerd met zijn The Business en Afrojack maakte kans op een Grammy met zijn Hero, een samenwerking met David Guetta. De prijs voor beste danceplaat ging uiteindelijk naar het Australische dancetrio Rüfüs Du Sol, voor hun Alive.

Bruno Mars wint Song van het Jaar

De Song van het Jaar ging naar Silk Sonic, een samenwerking van Bruno Mars en Anderson Paak, voor de single Leave The Door Open. Ook onder anderen Billie Eilish, Justin Bieber, Ed Sheeran en Lil Nas X waren in die categorie genomineerd, net als zangeres Olivia Rodrigo. Die laatste won wel in de categorie beste nieuwe artiest. Zanger Jon Batiste won met zijn We Are het Album van het Jaar.

Andere opvallende onderscheidingen gingen naar de Foo Fighters (beste rockalbum, beste rocksong en beste rockoptreden). Anderhalve week geleden overleed Foo Fighters-drummer Taylor Hawkins onverwacht. In verband met zijn overlijden trad de rockband ook niet op bij de uitreiking.

Komiek Louis C.K., die in 2017 onder vuur kwam te liggen wegens seksueel wangedrag, won in de categorie beste comedy-album.

De klap van Will Smith

De avond werd geopend door komiek en Daily Show-presentator Trevor Noah, die onder meer stilstond bij het feit dat de Grammy's vorig jaar niet konden doorgaan door de coronapandemie. "Kijk nou naar deze ruimte, naar dit feestje. We zitten er allemaal samen, hebben een tafel, doen shotjes. Vorig jaar deden we nog shotjes Moderna en Pfizer."

Ook de klap die Will Smith bij de Oscar-uitreiking aan komiek Chris Rock gaf kwam nog ter sprake. "We gaan dansen en zingen en zullen de namen van sommige mensen niet in de mond nemen", grapte Noah, waarmee hij verwees naar Will Smith die na zijn klap riep dat Chris Rock de naam van zijn vrouw "niet meer in zijn mond moet nemen".

Zelensky: doorbreek de ijzingwekkende stilte met muziek

De Oekraïense president Zelensky nam tijdens de ceremonie ook nog even het woord, in een videoboodschap voor de zaal. "De oorlog, wat staat directer tegenover muziek dan oorlog?", vroeg hij zich af. Oorlog verstomt muziek, vertelde de Oekraïense leider, maar muziek kan op haar beurt volgens hem ook een einde maken aan oorlogen.

"Onze muzikanten dragen kogelvrije vesten in plaats van smokings. Ze zingen voor de gewonden, in ziekenhuizen. Ze zingen zelfs voor de mensen die ze niet kunnen horen", ging Zelensky verder. "We vechten in ons land met Rusland, dat ons een ijzingwekkende stilte brengt met bommen. Doodse stilte. Vul die stilte op met jullie muziek. Doorbreek die stilte vandaag en vertel ons verhaal."

Na Zelenky's videoboodschap speelde de Amerikaanse muzikant John Legend het lied Free, samen met de Oekraïense muzikanten Siuzanna Iglidan, Mika Newton en dichter Ljoeba Jakimtsjoek. Op de achtergrond werden beelden getoond van de oorlog in Oekraïne.