Servische president lijkt in eerste ronde verkiezingen te winnen, eist winst op

Zittend president Vucic van Servië lijkt de grote winnaar te zijn bij de verkiezingen in zijn land. Uit eerste projecties van onafhankelijke peilbureaus blijkt dat hij bijna 60 procent van de stemmen heeft gekregen bij de presidentsverkiezingen, wat zou betekenen dat er geen tweede verkiezingsronde nodig is. Hoewel de officiële uitslag pas later volgt, heeft Vucic de overwinning al opgeëist.

De leider van de populistische centrumrechtse Servische Progressieve Partij (SNS) zei trots te zijn dat hij in één ronde als winnaar uit de bus komt. "Ik bedank alle Servische burgers. Ik ben ontzettend trots en gelukkig", zei Vucic in zijn overwinningstoespraak. Vucic's belangrijkste tegenstander, de pro-Europese Zdravko Ponos, zou op 17 procent van de stemmen komen.

Volgens dezelfde onafhankelijke peilbureaus heeft Vucic' SNS het niet alleen bij de presidentsverkiezingen goed gedaan. Een absolute meerderheid in het parlement lijkt er niet in te zitten, maar met 43,6 procent van de stemmen lijkt de partij wel de grootste te worden.

Onregelmatigheden

De Servische Kiesraad kondigde voorafgaand aan de stembusgang al aan pas later vandaag met officiële mededelingen over beide verkiezingsuitslagen te komen. Dat leidde tot veel kritiek van de oppositie, die vindt dat Vucic daarmee de winst naar zich toe kan trekken.

De oppositie claimt ook meerdere onregelmatigheden bij de stembusgang. Zo zou er zijn gestemd zijn met stembiljetten van mensen die niet bestaan of zijn overleden. Ook zouden partijgenoten van Vucic geld hebben geboden in ruil voor een stem op de SNS. De regeringspartij erkent alle aantijgingen.

Vucic (52) is sinds 2017 president van Servië en was daarvoor drie jaar premier van het land. Critici beschuldigen hem en zijn medestanders onder meer van corruptie en nepotisme. Met name in de hoofdstad Belgrado, waar de oppositie hoopte op veel steun tegen Vucic' autocratische bewind, hebben beschuldigingen hiervan zijn partij schade toegebracht.

Poetin

In het verleden ging Vucic prat op zijn goede betrekkingen met de Russische president Poetin. Nu probeerde hij zich tijdens zijn campagne vooral te profileren als stabiele factor in Europa, tegen het decor van de Russische invasie in Oekraïne. Volgens Vucic heeft de situatie in Oekraïne een grote stempel gedrukt op de verkiezingen, en zijn mensen er rechtser van gaan stemmen. Tegenstanders beschuldigen hem ervan dat hij de oorlog heeft gebruikt om angst aan te wakkeren.