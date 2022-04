'Lijst met namen in gokzaak wordt steeds langer, vooral uit het Haagse'

Sparta-trainer Henk Fraser liet na afloop weten geen twijfel te hebben gehad over het selecteren van Beugelsdijk en Meijers. "Dit soort zaken wordt bepaald door Justitie. Ik moet denken aan de belangen van Sparta en het kan me geen puntje, puntje, puntje schelen wat andere mensen daarvan vinden."

"Dat zijn roddelsites, maar we praten over fantastisch journalistiek onderzoekswerk van het AD en wij bij de NOS met de podcast over matchfixing", reageert Vermeulen op het interview van Fraser.

"Alles wordt gecheckt en nog eens gecheckt. Dat gooit hij op een hoop. Het is pijnlijk en fout van Fraser. Dat moet je niet zeggen. Heel slecht. Het zijn gewoon feiten. Die mannen erkennen die aandelen te hebben. Het is informatie die bekend is."

Bekijk hieronder het interview met Henk Fraser, de reactie daarop in Studio Voetbal en de vaste rubrieken in Studio Voetbal: Korte Corner over Ronald de Boer door Marcel van Roosmalen en Eindsignaal over Milco Pieren door Frank Heinen.