Inter toont zich met Dumfries sterkste in klassieke burenruzie met Juventus

De druk stond er flink op voor Inter, omdat Napoli eerder op de dag met 3-1 had gewonnen van Atalanta en daardoor naast koploper Milan was gekomen. Inter volgt op drie punten. Zowel Milan als Inter hebben echter een duel minder gespeeld dan Napoli.

Het optreden was niet de enige reden waarom de 182ste editie van de burenruzie tussen Inter en Juventus een wedstrijd was om van te smullen. Zoals het een betwisting van dergelijke statuur betaamt, was Lennons boodschap over vrede en verdraagzaamheid prompt vergeten nadat het eerste fluitsignaal had geklonken.

Liefhebbers van Italiaans voetbal werden zondag op hun wenken bediend. De Derby d'Italia, de klassieker tussen Juventus en Internazionale, eindigde in een avondje calcio zoals calcio bedoeld is. Inzet, strijd, hartstocht, vliegende tackles, scheidsrechterlijke dwalingen, veel typisch Italiaans misbaar, nog meer Zuid-Europees theater, acht gele kaarten en een 0-1 zege voor Inter.

Regerend landskampioen Inter startte met Denzel Dumfries, de man die dit seizoen al vier keer scoorde, in de basis, waar de van een blessure herstelde Stefan de Vrij op de bank startte.

Bij thuisploeg Juventus speelde Matthijs de Ligt centraal in de verdediging. Anderhalve maand was de voormalige Ajacied nog één van de hoofdrolspelers in Eurofiasco, zoals de Italiaanse media de derde vroegtijdige uitschakeling op rij in de Champions League omschreven. Juve sneuvelde, met 0-3, tegen het Spaanse Villareal.

Rol Dumfries bij enige doelpunt

Het was diezelfde Dumfries die aan de basis stond van een hectisch slot van de eerste helft, die uiteindelijk resulteerde in Inters openingstreffer. De oud-PSV'er werd op slag van rust onderuit gehaald in het strafschopgebied, waarop na overleg met de VAR een penalty werd toegekend. Hakan Calhanoglu zag zijn inzet in eerste instantie gestopt door Juventus-doelman Wojciech Szczesny, waarna de bal na een scrimmage alsnog in het doel belandde.

De strafschop moest om onduidelijke reden echter worden overgenomen, waarna Calhanoglu in tweede instantie alsnog de ruststand tegen de krachtsverhoudingen in op 0-1 bepaalde.