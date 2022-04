Bondscoach Van Gaal lijdt al geruime tijd aan prostaatkanker

Louis van Gaal lijdt al geruime tijd aan een agressieve vorm van prostaatkanker. Dat heeft de bondscoach van het Nederlands elftal bekendgemaakt bij het RTL-programma Humberto, waar hij zat om de film LOUIS te promoten. In die film komt zijn prostaatkanker ook ter sprake.

De spelers van Oranje, waarmee hij gewoon naar het WK in Qatar gaat, heeft Van Gaal (70) dit nooit verteld. "Die weten het niet. Die zien een blos op mijn wangen en denken: wat een gezonde kerel is dat. Dat is natuurlijk niet zo."

De oefenmeester vertelde dat hij inmiddels al 25 keer is bestraald. Dit gebeurde tijdens trainingskampen, waar hij in de avonduren in het ziekenhuis werd bestraald.

(later meer)