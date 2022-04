Orbán claimt 'overwinning die vanaf de maan te zien is' bij verkiezingen Hongarije

Bij de parlementsverkiezingen in Hongarije heeft premier Victor Orbán "een grote overwinning" opgeëist. "Onze overwinning is zo groot dat je die vanaf de maan kunt zien. En vanuit Brussel is het al helemaal te zien", sprak hij de menigte toe, verwijzend naar zijn stroeve betrekkingen met veel Europese organisaties. "We hebben de soevereiniteit en vrijheid van Hongarije verdedigd." Met zo'n 90 procent van de stemmen geteld komt Orbáns rechts-populistische Fidesz op 53,5 procent van de stemmen. De pro-Europese samenwerkende oppositiepartijen komen volgens de Hongaarse kiesraad uit op bijna 34,6 procent. Met die resultaten zou Fidesz 135 zetels in het parlement krijgen, tegenover de oppositie die er 57 krijgt. "De hele wereld heeft vanavond in Boedapest gezien dat de christendemocratische politiek, de conservatieve politiek en de patriottische politiek hebben gewonnen. We zeggen hiermee tegen Europa dat dit niet het verleden is, maar de toekomst", zei Orbán, nu het erop lijkt dat hij zijn gehoopte vijfde termijn als premier heeft veroverd.

Brussel-correspondent Kysia Hekster, op dit moment in Hongarije: "De voorlopige uitslagen zijn een grote deceptie voor de oppositie. Het lijkt niet op de spannende race waarop werd gehoopt - die droom lijkt nu uiteengespat. Zelfs in de stad waar oppositieleider Péter Márki-Zay burgemeester is, ligt hij ruim achter op Orbán. Wat wel nog spannend is, is of Fidesz een tweederdemeerderheid in het parlement krijgt. Dan kunnen ze namelijk de grondwet aanpassen. Maar als dat gebeurt, wordt de deceptie voor de oppositie nog groter."

Oppositiepartijen van links tot uiterst rechts verenigden zich vorig jaar tot één anti-Orbán-front, omdat de individuele partijen door het getrapte districtenstelsel van Hongarije weinig kans op de winst maakten. In peilingen gingen de verenigde oppositielijst en Fidesz maandenlang nek-aan-nek. Het grote verschil dat zich nu aftekent, wordt dus uitgelegd als een zware nederlaag voor de oppositie. Oppositieleider Peter Márki-Zai heeft de verkiezingsnederlaag erkend. Hij wijt Orbáns overwinning aan diens "propagandamachine", waarmee hij verwijst naar grote dominantie van Fidesz in de Hongaarse media. "Ik zal mijn teleurstelling niet verbergen, mijn verdriet. We wisten dat dit een oneerlijk speelveld zou worden", reageerde hij na Orbáns overwinningstoespraak. "We erkennen dat Fidesz een grote meerderheid van de stemmen heeft gekregen. Maar we betwisten nog steeds dat deze verkiezingen democratisch en eerlijk zijn verlopen", aldus de verliezende pleitbezorger van een pro-Europese aanpak, Iedere Hongaarse kiezer mocht de afgelopen week stemmen voor de lijstaanvoerder. Vandaag om 19.00 uur sloten de stembussen.

Welke rol speelt de oorlog in Oekraïne bij deze verkiezingen? En vijf andere vragen over de Hongaarse verkiezingen worden in dit artikel beantwoord.