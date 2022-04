Hongaarse premier Orbán wint verkiezingen, oppositie erkent nederlaag

Bij de parlementsverkiezingen in Hongarije heeft premier Viktor Orbán een ruime overwinning geboekt. Met vrijwel alle stemmen geteld komt zijn rechts-populistische Fidesz op 53 procent van de stemmen. De pro-Europese samenwerkende oppositiepartijen komen niet verder dan 35 procent.

"Onze overwinning is zo groot dat je die vanaf de maan kunt zien", sprak Orbán. "En vanuit Brussel is het al helemaal te zien", sprak hij een menigte toe, verwijzend naar zijn stroeve betrekkingen met veel Europese organisaties. "We hebben de soevereiniteit en vrijheid van Hongarije verdedigd."

"De hele wereld heeft vanavond in Boedapest gezien dat de christendemocratische politiek, de conservatieve politiek en de patriottische politiek hebben gewonnen. We zeggen hiermee tegen Europa dat dit niet het verleden is, maar de toekomst", zei Orbán, die aan zijn gehoopte vijfde termijn als premier zal mogen beginnen.