Fidesz van Orbán gaat voorlopig aan kop bij verkiezingen Hongarije

Fidesz, de rechts-populistische partij van de Hongaarse premier Viktor Orbán, gaat voorlopig aan kop bij de Hongaarse parlementsverkiezingen.

Zeker 58 procent van de stemmen is voor Fidesz, tegenover ruim 30 procent voor de verenigde oppositie. Om 21.30 uur was ruim 36 procent van de stemmen geteld.

Fidesz leidt ook in 88 kiesdistricten, terwijl de oppositie in 18 kiesdistricten aan de leiding gaat. Naast één lijsttrekker wordt in ieder kiesdistrict ook een gezamenlijke oppositiekandidaat gekozen.

Eén anti-Orbán-front

Oppositiepartijen van links tot uiterst rechts verenigden zich vorig jaar tot één anti-Orbán-front, omdat de individuele partijen door het getrapte districtenstelsel van Hongarije weinig kans op de winst maakten. In peilingen gingen de verenigde oppositielijst en Fidesz maandenlang nek-aan-nek.

Iedere Hongaarse kiezer mocht de afgelopen week stemmen voor de lijstaanvoerder. Vandaag om 19.00 uur sloten de stembussen.