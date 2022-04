Op 32-jarige leeftijd is het in de MotoGP eindelijk raak voor coureur Espargaró

MotoGP-coureur Aleix Espargaró heeft voor de eerste keer in zijn loopbaan een grote prijs op z'n naam geschreven. De 32-jarige Spanjaard deed dat in Argentinië op het circuit van Rion Honde, waar hij na een intens gevecht met zijn landgenoot Alex Martín afrekende.

Espargaró vertrok in zijn 200ste race in de koningsklasse vanaf pole, maar was niet goed weg op zijn Aprilia en werd door Martín (Ducati) direct gepasseerd.

Na enkele mislukte aanvallen heroverde Espargaró in de 20ste ronde (van de 25) de leiding. De Spanjaard, die ook in de lagere klassen nooit won ,verdrong in de WK-stand Enea Bastianini, die als tiende finishte, van de eerste plaats.

Bendsneyder negende in Moto 2

In de Moto2-klasse eindigde Bo Bendsneyder op de negende plaats, ruim dertien seconden achter de Italiaanse winnaar Celestino Vietti. In de WK-stand staat Bendsneyder na 3 van de 21 races zestiende.