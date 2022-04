Nederlandse journalist Oekraïne uit gezet: 'Nekklem en pistool op mijn hoofd'

Dulmers had vandaag opnames gemaakt van een raketaanval op de havenstad Odessa, waar hij een appartement huurt. Nadat hij de beelden op sociale media had geplaatst, kreeg de journalist berichten dat hij staatsgeheimen had geopenbaard. "Ik werd van spionage beschuldigd."

Dulmers zit momenteel in Moldavië en wil opheldering van de Oekraïense autoriteiten. De 56-jarige journalist is sinds het uitbreken van de oorlog actief voor het Nederlands Dagblad . Die krant maakte zijn uitzetting als eerste bekend.

De Nederlandse oorlogsverslaggever Robert Dulmers is aangehouden in Oekraïne en het land uit gezet. Tegen de NOS vertelt Dulmers dat hij door drie mannen die zich niet hebben gelegitimeerd is opgepakt en daarbij een pistool tegen zijn hoofd kreeg gedrukt. "Dit zijn wildwesttaferelen, dit kan echt niet", zegt hij aan de telefoon.

At 6 Am major rocket attack on oil depots close to center Odesa. 4 rockets, 4 hits pic.twitter.com/bE8ZLESkib

In Oekraïne gelden vanwege de invasie strenge regels voor journalisten. Om op reportage te mogen met het leger in de aangrenzende oblast Mykolajiv had de Nederlander een formulier ingevuld met alle informatie die geheim moest blijven. "Maar voor Odessa was hier niets over afgekondigd", zegt Dulmers.

Hij heeft accreditatie als journalist en dacht dat het geen probleem zou zijn om op de openbare weg te filmen. Maar aan het begin van de middag stond er een zwarte auto voor zijn appartement en werd hij gesommeerd naar buiten te komen.

"Ze grepen mij vast terwijl ik een vertegenwoordiger van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken aan de telefoon had. Toen werd mijn telefoon uit mijn handen gerukt." Zijn paspoort werd afgepakt en toen hij tegenstribbelde, trok een van de mannen een pistool, zegt Dulmers. "Ik werd in een nekklem gehouden en kreeg het pistool op mijn hoofd gericht."

Inreisverbod voor tien jaar

Op het politiebureau kreeg hij te horen dat hij tot persona non grata was verklaard. De Nederlander werd per auto naar de grens met Moldavië gebracht. Daar kreeg hij zijn papieren terug, met een stempel in zijn paspoort: 'Toegang geweigerd tot Oekraïne tot 2032, getekend 2022.'

De journalist is in zijn eigen auto doorgereden. Dulmers hoopt dat de regering van Oekraïne de uitzetting ongedaan kan maken.

'Zeer zorgelijk'

ND-hoofdredacteur Sjirk Kuijper schrijft over het incident: "Uit niets blijkt dat Dulmers instructies of door het leger opgelegde beperkingen heeft overtreden." Hij noemt het zorgelijk dat de journalist op deze manier is behandeld en zo snel is uitgezet.

Ook de Nederlandse Vereniging voor Journalisten is kritisch over de uitzetting. "Het is zeer zorgelijk dat Robert onder dreiging van een geladen pistool het land is uitgejaagd", zegt Thomas Bruning van de NVJ tegen de krant. "Oekraïne wil zich spiegelen aan landen in het Westen, maar laat zich zo van zijn slechte kant zien."

Het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt tegen de krant dat er contact wordt opgenomen met de autoriteiten in Oekraïne over de kwestie.