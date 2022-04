Bergwijn etaleert Oranjevorm nu ook in Premier League: hij scoort als invaller

In de eerste 20 minuten na rust liepen de Spurs uit naar 4-1 via doelpunten van Matt Doherty, Son Heung-min en Emerson Royal. De van Juventus gehuurde Kulusevski, de concurrent van Bergwijn, gaf de assist bij de 3-1 van Son en maakte daarmee zijn vijfde assist in zijn eerste tien wedstrijden.

Koud in het veld werd hij bediend door Lucas Moura en schoot hij de bal via doelman Martin Dubravká in de hoek. Trainer Antonio Conte had ondanks de goede vorm van Bergwijn bij Oranje vastgehouden aan zijn vaste aanvalstrio Dejan Kulusevski, Harry Kane en Son Heung-Min.

Het zijn doelpuntrijke tijden voor Steven Bergwijn. De man van drie goals in de afgelopen twee interlands van Oranje scoorde zondag als invaller voor Tottenham Hotspur tegen Newcastle United in de Premier League.

Bergwijn kwam in de 81ste minuut in het veld voor Emerson Royal en vond twee minuten later het net. Even later schoot de oud-PSV'er uit een moeilijke hoek ook nog rakelings over het doel van Newcastle.

Tottenham Hotspur belandde door de zege op 54 punten, evenveel als Arsenal dat maandag tegen Crystal Palace speelt. De Spurs en Arsenal strijden met onder meer West Ham United en Manchester United (beide 51 punten) om de vierde plek in de Premier League, goed voor een Champions League-ticket.

Everton verliest zonder geblesseerde Van de Beek

Donny van de Beek liep in de warming-up voor de competitiewedstrijd van Everton tegen West Ham United een blessure op. De oud-Ajacied zou in Londen in de basis starten, maar manager Frank Lampard moest hem kort voor de aftrap vervangen.