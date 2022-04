MXGP-coureur Bogers knap derde in Portugal, Prado doorbreekt zegereeks Gajser

Bogers maakte indruk door in de eerste manche lange tijd achter Prado op de tweede plek te rijden. De Eindhovenaar probeerde meerdere keren de Spanjaard te verschalken, maar het lukte hem niet om de leiding te pakken. Uiteindelijk moest Bogers in de eerste omloop genoegen nemen met de tweede plaats, een evenaring van zijn beste resultaat ooit.

Nederlanders strijden om plek drie

In de tweede manche was het weer Prado die snel aan de leiding kwam, maar dit keer kwam Gajser enkele rondes later aan kop. De leider in de WK-stand, die de eerste drie grands prix van het seizoen had gewonnen, reed onbedreigd naar de zege.

Prado eindigde dit keer als tweede, wat genoeg was om Gajser van zijn vierde opeenvolgende grand prix-overwinning af te houden.

Achter de Spanjaard en de Sloveen was er een verwoede strijd gaande om de derde plek in de einduitslag. Glenn Coldenhoff, vierde in de eerste manche, lag lange tijd virtueel op die derde plek, maar Bogers haalde in de slotfase nog twee man in waardoor hij zijn landgenoot voorbijschoot op de eindrangschikking.

Coldenhoff moest uiteindelijk genoegen nemen met de vierde plaats.