Knal van NEC'er Vet verpest debuut Haar als coach van Cambuur

Met interim-trainer Dennis Haar voor het eerst op de bank heeft SC Cambuur een nederlaag geleden tegen mede-middenmoter NEC: 1-2. Invaller Javier Vet knalde in de 78ste minuut het winnende doelpunt tegen de touwen. Omdat Henk de Jong vanwege ziekte langere tijd uit de roulatie is en assistent Pascal Bosschaart niet over de juiste papieren beschikt, stelde Cambuur de 45-jarige Haar aan als trainer voor de rest van het seizoen. Binnen drie minuten zag Haar zijn ploeg op achterstand komen. Overdonderend begin Cambuur-verdediger Doke Schmidt kopte een voorzet van Ilias Bronkhorst tegen ploeggenoot Mees Hoedemakers aan en viel de bal voor de voeten van Jonathan Okita. De spits van NEC knalde de bal hard in de verre hoek. Nadat NEC'er Jordy Bruijn de bal het stadion uit had geschoten, kwam Cambuur in de 11de minuut op gelijke hoogte. Patrick Joosten dribbelde naar binnen, vond Mitchel Paulissen met een splijtende pass, waarna de nummer 10 van Cambuur de bal aannam en in het doel volleerde.

Mitchell Paulissen viert de 1-1 - Pro Shots

Na dit overdonderende begin waren de beste kansen in het vervolg van de eerste helft voor de thuisploeg. NEC-doelman Mattijs Branderhorst redde op een poging van Issa Kallon en de Letse spits Roberts Uldrikis kopte een voorzet van Schmidt net voorlangs. Debutant Smit zorgt voor Fries gevaar Cambuur-keeper Pieter Bos voorkwam in de tweede helft dat een van richting veranderd schot van Okita in het doel verdween. Aan de andere kant zorgde debutant Milan Smit voor het meeste gevaar. De 19-jarige spits, geboren in het Drentse Hollandscheveld en voorheen actief in de jeugd van FC Twente en sc Heerenveen, was bij meerdere gevaarlijke momenten betrokken.

Milan Smit (l) debuteert in de eredivisie - Pro Shots