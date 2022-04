Hockeysters slaan zwarte bladzijde om en lachen weer: 10-0 tegen Team USA

Na maanden waarin het vooral ging over het onveilige klimaat in het Oranje onder bondscoach Alyson Annan, leken de hockeysters dit weekeinde bevrijd van een loden last. Jamilon Mülders, Annans voormalige assistent en thans de nieuwe bondscoach, stuurde zijn ploeg zowel zaterdag als zondag met slechts één boodschap het Amstelveense kunstgras op: vergeet vooral niet te genieten.

En genoten werd er. De lach was weer terug op de gezichten van de speelsters, zo konden ook de 2.500 toeschouwers waarnemen. Op de 3-0 zege van zaterdag volgde een etmaal later een overwinning met dubbele cijfers.

Weinig risico

Mülders had, ten opzichte van een dag eerder, zijn selectie op twee plaatsen gewijzigd. Stella van Gils en Marloes Keetels maakten plaats voor Tessa Clasener en Pleun van der Plas. De statistieken maakten duidelijk dat de oefenmeester daarmee weinig risico liep.

Niet alleen verloor Oranje nog nooit een thuiswedstrijd in de Pro League, het won tevens de voorgaande elf interlands tegen de Verenigde Staten. Tijdens de laatste ontmoeting, op Amerikaanse bodem, zegevierde Nederland met 9-0.

In het 35e duel dat Oranje speelde in de Pro League stond in de eerste helft de strafcorner centraal. Nederland mocht voor rust vier maal aanleggen vanaf de kop van de cirkel en tekende daarbij voor een score van 75 procent.

In de tiende minuut was het Yibbi Jansen die succesvol uithaalde, een voorbeeld dat negen minuten later door Renée van Laarhoven werd gevolgd. Het was de eerste keer in zestien interlands dat ze het net vond. Diezelfde Jansen bepaalde uit een korte hoekslag de ruststand op 3-0.