Kopecky onttroont Van Vleuten en voorkomt Oranje-dubbelslag in Ronde van Vlaanderen

Na de winst van Mathieu van der Poel bij de mannen was er ook bij de vrouwen bijna een Nederlandse winnaar geweest. De Belgische Lotte Kopecky onttroonde na een fraaie sprint echter Annemiek van Vleuten en bleef ook Chantal van den Broek-Blaak op de finish voor.

De beslissing in de 158 kilometer lange koers viel op de elfde en laatste helling: de Paterberg. Kort na de top bleven er zes rensters over; drie ervan waren van de SD Worx-ploeg. Na een versnelling van een van hen (Van den Broek-Blaak) bleven voorin haar ploeggenote Kopecky en Van Vleuten (Movistar) over.

Van Vleuten komt tekort in sprint

Blaak bepaalde het tempo in de 12 kilometer die resteerden en het was wachten op de eindsprint. Van Vleuten opende het bal, maar kwam sprintend duidelijk tekort tegen Kopecky.