Vanavond op tv: Lijken op straat na vertrek Russen • Blijft Orbán premier?

Geschokte reacties op drama in Boetsja

Het wordt steeds duidelijker dat in Boetsja, een plaats ten noordwesten van Kiev, zich een drama heeft voorgedaan. Tientallen dode lichamen zijn er op straat aangetroffen. De burgemeester zegt dat er meer dan 300 inwoners om het leven zijn gebracht. Volgens Oekraïense autoriteiten zijn ze geëxecuteerd vlak voor de Russen vertrokken.

De vondst van de burgerdoden leidt wereldwijd tot geschokte reacties. Het lijkt een overduidelijke oorlogsmisdaad, maar om dat aan te tonen moeten nog veel vragen worden beantwoord, zegt advocaat Geert-Jan Knoops, expert in het internationaal recht. Hij is te gast.

We spreken daarnaast met onze verslaggever Gert-Jan Dennekamp. Hij is in de Oekraïense plaats Trostianets, waar de Russen ook net zijn vertrokken.