Van der Poel toont zich na grootse zege waardig kampioen: 'Pogacar was de sterkste'

Mathieu van der Poel voelde na zijn tweede overwinning in de Ronde van Vlaanderen mee met uitdager Tadej Pogacar, die de hele wedstrijd de controle had maar in de sprint werd afgebluft. "Ik had hem dat podium gegund. Zelfs de zege had ik hem gegund", aldus Van der Poel tegen Sporza.

Pogacar verrichtte in de finale van de wedstrijd veel kopwerk, waarbij Van der Poel naar eigen zeggen op zijn tandvlees reed en zelfs op het punt stond om te lossen. "Tadej was de sterkste in de koers", gaf de winnaar toe.

Pogacar eindigde uiteindelijk als vierde, nadat hij op de streep nog door achtervolgers Dylan van Baarle en Valentin Madouas voorbij werd gestreefd.

Bekijk hieronder de reacties van Van der Poel en Dylan van Baarle: