Veel aandacht voor invalbeurt Beugelsdijk bij gelijkspel Sparta tegen Heerenveen

"Dit soort zaken wordt bepaald door Justitie", ging hij verder. "Ik moet denken aan de belangen van Sparta en het kan me geen puntje, puntje, puntje schelen wat andere mensen daarvan vinden. Volgens mij is het een journalistiek iets. Ik heb niks doorgekregen van Justitie."

Trainer Henk Fraser liet Beugelsdijk een kwartier voor tijd invallen. Daar had hij geen enkele twijfel bij, net zoals hij ook niet heeft overwogen om de twee buiten de selectie te laten. "Nee, eigenlijk niet. Ook al snap best wel dat mensen dat verwachten", aldus Fraser, die naast zijn baan bij Sparta ook assistent is van bondscoach Louis van Gaal bij het Nederlands elftal.

Ook aanvoerder Bart Vriends ging kort in op de ontstane ophef rond Beugelsdijk en Meijers. "We lezen het allemaal en als ze dan in de kleedkamer komen, maken we er een dolletje van. Zo werkt het. Daar is de kous dan ook mee af. Wat er verder met die jongens gebeurt, moeten we afwachten. Bij ons heeft het weinig effect."

Sparta loopt uit op PEC

Voor rust kreeg Heerenveen de meeste kansen en was de beste voor Thom Haye, die de lat trof. Sparta was het dichtst bij succes toen de bal, na langdurig beraad, wegens hands van Rami Kaib op de stip ging, maar Erwin Mulder de inzet van Lennart Thy stopte.

In de tweede helft kreeg Sparta opnieuw een penalty (nu na een overtreding van Ibrahim Dresevic op Thy) en schoot Vito van Crooy wel raak. Heerenveen kwam op 1-1 dankzij Amin Sarr, die na een splijtende pass van Nick Bakker en pover verdedigen de bal langs Sparta-keeper Maduka Okoye schoof.

Dankzij het gelijkspel loopt nummer zestien Sparta een punt uit op hekkensluiter PEC Zwolle, dat eerder op de dag met 1-0 onderuit ging tegen Go Ahead Eagles. Heerenveen vindt zichzelf terug op de twaalfde plaats.