Van der Poel wint na heerlijke finale wederom Ronde van Vlaanderen

Mathieu van der Poel heeft voor de tweede keer in zijn loopbaan de Ronde van Vlaanderen gewonnen. De winnaar van 2020 was in een bloedstollende slotfase te sterk voor onder anderen Dylan van Baarle en Tadej Pogacar en nam daarmee revanche voor zijn tweede plaats van vorig jaar.

De 27-jarige Van der Poel werd in 2021 op de streep in Oudenaarde geklopt door de Deen Kasper Asgreen, die in de 106de editie van de wielerklassieker dit keer geen rol van betekenis speelde.

Van der Poel legde op zo'n 44 kilometer voor de finish de basis voor zijn overwinning door op de Koppenberg het wiel te pakken van de sterk rijdende Tour de France-winnaar Tadej Pogacar.

Samen met de Fransman Valentin Madouas rekenden de Nederlander en de Sloveen vervolgens de twee koplopers Fred Wright en Dylan van Baarle in.