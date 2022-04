Van der Poel wint na heerlijke finale Ronde van Vlaanderen, Van Baarle tweede

Van der Poel pokert met Pogacar en wint Ronde van Vlaanderen, Van Baarle tweede - NOS

De 27-jarige Van der Poel werd in 2021 op de streep in Oudenaarde geklopt door de Deen Kasper Asgreen, die in de 106de editie van de wielerklassieker dit keer geen rol van betekenis speelde. Pogacar gaat ervandoor Van der Poel legde op zo'n 44 kilometer voor de finish de basis voor zijn overwinning door op de Koppenberg het wiel te pakken van de sterk rijdende Tour de France-winnaar Tadej Pogacar. Samen met de Fransman Valentin Madouas rekenden de Nederlander en de Sloveen vervolgens de twee koplopers Fred Wright en Dylan van Baarle in. Bekijk in de videocarrousel hieronder de hoogtepunten van deze editie van de Ronde van Vlaanderen.

Op de Oude Kwaremont, op 18 kilometer voor de eindstreep, schudden Van der Poel en Pogacar hun drie concurrenten eenvoudig van zich af, waarna de twee topfavorieten er een heerlijk duel van maakten. Van der Poel houdt wiel Pogacar maar net Pogacar oogde aanvankelijk fris richting de finale en verrichtte veel kopwerk. Van der Poel - de beste sprinter van de twee - moest op de Paterberg heel even lossen, maar knokte zich bergop terug in het wiel van de Sloveen. Van der Poel en Pogacar maakten er vervolgens een kat-en-muis-spel van, terwijl achtervolgers Van Baarle en Madouas steeds dichterbij kwamen. Uiteindelijk koos Van der Poel in de sprint als eerste de aanval en bracht hij de winst soeverein over de streep.

