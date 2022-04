Prachtgoal Rommens als een vlag op een modderschuit in matte IJsselderby

In een weinig verheffende provinciederby tussen PEC Zwolle en Go Ahead Eagles heeft de ploeg uit Deventer dankzij een late treffer de volle buit gepakt. Phillippe Rommens werd matchwinner met een schitterend schot in de kruising, 0-1.

Het duel tussen de Overijsselse clubs begon met een licht overwicht voor de bezoekers. Ogechika Heil, vervanger van de afwezige Luuk Brouwers, probeerde het in de korte hoek, maar Zwolle-keeper Kostas Lamprou wist de bal te pareren.

De grootste kans van de openingsfase kwam echter een minuut later aan de andere kant. Na een fraaie counter trof Djavan Anderson uit een strakke voorzet van Kenneth Paal de lat.

De allerbeste kans van de eerste helft was echter voorbehouden aan Go Ahead. Uit een voorzet van Mats Deijl had Isac Lidberg op een paar meter van het doel de uitgelezen mogelijkheid om te scoren, maar zijn kopbal ging naast.