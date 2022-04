Wereldwijd geschokte reacties op doden in Boetsja: 'Dit zijn oorlogsmisdaden'

Ook Human Rights Watch maakt melding van mogelijke oorlogsmisdaden in Boetsja, op basis van getuigenverklaringen. Zo zouden op 4 maart vijf mannen geëxecuteerd zijn op straat. Ook maakt de organisatie melding van mogelijke oorlogsmisdaden op andere plekken in het land door Russische militairen. Er wordt gesproken over executies, verkrachtingen en diefstal.

De burgemeester Anatoli Fedoroek van Boetsja zei eerder dat er in totaal meer dan 300 inwoners om het leven zijn gebracht. Dat getal is nog niet door onafhankelijke bronnen bevestigd. Volgens Oekraïense autoriteiten zijn ze geëxecuteerd vlak voor de Russen vertrokken.

Voorzitter Von der Leyen van de Europese Commissie is "verbijsterd" door de verhalen over de "onuitspreekbare gruwelijkheden in gebieden waaruit Rusland zich terugtrekt". De voorzitter van de Europese Raad Charles Michel zegt eveneens geschokt te zijn door de "gruwelijke beelden van de wreedheden die het Russische leger in het bevrijde gebied bij Kiev hebben begaan".

Ook de Britse minister van Buitenlandse Zaken Liz Truss spreekt van "wreedheden die zijn begaan in Boetsja en andere dorpen in Oekraïne."

Michel zegt dat de EU meehelpt met het verzamelen van bewijs voor zaken in internationale rechtbanken. Het Verenigd Koninkrijk doet dat volgens Truss ook en steunt onderzoek bij het Internationale Strafhof voor oorlogsmisdaden.

Von der Leyen pleit er eveneens voor om zo snel mogelijk een onafhankelijk onderzoek te starten. "Daders van oorlogsmisdaden moeten zo snel mogelijk ter verantwoording moeten geroepen."

'Niet ongestraft laten'

D66-factieleider Jan Paternotte noemt de moordpartij in Boetsja ook oorlogsmisdaden. "De verschrikkelijke beelden die we te zien krijgen vallen op geen andere manier te omschrijven", zegt Paternotte. "Poetin en zijn leger moeten hiervoor vervolgd worden. Zo snel mogelijk."

"Russische troepen zijn voor hun aftocht als beesten tekeergegaan", zegt ChristenUnie-fractievoorzitter Gert-Jan Segers. Volgens hem zijn er meer en hardere sancties nodig vanwege dit "hemeltergend onrecht".

PvdA-leider Ploumen noemt Poetin een oorlogsmisdadiger en spreekt van "gruwelijkheden door Poetins leger die niet ongestraft kunnen blijven". GroenLinks-fractievoorzitter Jesse Klaver heeft het over "gruwelijke oorlogsmisdaden van Poetins hand".