Willem Engel opnieuw opgepakt na schenden voorwaarden vrijlating

Activist Willem Engel is opnieuw aangehouden omdat hij zich niet aan zijn opgelegde schorsingsvoorwaarden heeft gehouden. De politie hield hem aan op de snelweg toen hij onderweg was naar een demonstratie in Nijmegen. Engels partner Dorien Rose heeft beelden van de aanhouding gedeeld op Facebook.

Eerder deze week was de activist nog vrijgelaten, op voorwaarde dat hij geen berichten op sociale media zou plaatsen. Vrijdag en zaterdag kwam Engel echter langs in het online tv-programma Café Weltschmerz. Het OM wil niet bevestigen of dat aanleiding was voor de arrestatie. Een woordvoerder wil alleen zeggen dat er een 45-jarige Rotterdammer is aangehouden.

Jeroen Pols, de juridisch adviseur van Engel, zegt ervan uit te gaan dat het optreden in Café Weltschmerz aanleiding is voor de arrestatie. Hij zegt dat echter niet te zien als een overtreding van de voorwaarden, omdat die volgens hem alleen voor Engels persoonlijke socialmedia-accounts zouden gelden.

"We hebben heel zorgvuldig naar de voorwaarden gekeken. Dat dit nu gebeurt, verbaast hem zeer", zegt de jurist.

Collectieve aangifte

Het OM begon in januari een onderzoek nadat er een collectieve aangifte was ingediend tegen de Viruswaarheid-oprichter door zo'n 22.000 mensen. Engel zou zich hebben schuldig gemaakt aan opruiing, verspreiding van medische desinformatie, oplichting, uitingen met een terroristisch oogmerk en bedreiging.

Engel werd halverwege maart opgepakt en zat twee weken vast. Wanneer de zaak tegen Engel inhoudelijk wordt behandeld door de rechtbank is nog niet bepaald.