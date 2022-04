NS: zeker tot 17.00 uur geen treinen door technische storing

Volgens NS is het nog onduidelijk hoelang de storing nog zal duren. "We werken hard aan herstel, maar helaas is nu nog niet te zeggen hoe lang deze situatie zal duren", staat op hun site.

Vanwege de storing is het niet mogelijk om actuele reisinformatie op stations te laten zien. Ook de geluidsinstallaties op de stations werken niet en kunnen dus niet worden gebruikt om reizigers in te lichten.

Vanochtend al klaagden reizigers dat op de stations geen reisinformatie te zien was. De NS wist toen niet wat er aan de hand was, blijkt uit tweets van de vervoerder.

Volgens een NS-woordvoerder is nu duidelijk dat het gaat om een storing in het systeem dat gedurende de dag de actuele planning maakt. Als er ergens incidenten zijn, omleidingen bijvoorbeeld, dan past het systeem zich daarop aan. Wanneer er een storing is in het systeem kan de veiligheid niet worden gegarandeerd. "En dat is essentieel om dienstregeling te kunnen rijden."

De treinen op trajecten van regionale vervoerders rijden nog wel, hoewel daar ook geen actuele reisinformatie getoond kan worden.