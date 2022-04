NS: storing duurt nog uren langer, geen treinen tot ten minste 20.00 uur

De technische storing bij de NS duurt langer dan gedacht. De treinen zullen tot ten minste 20.00 uur niet rijden, meldt de NS. Eerder werd nog uitgegaan van 17.00 uur. Vanwege de storing toont de reisplanner ook veel onjuiste reisadviezen. Ook was het urenlang niet mogelijk om actuele reisinformatie op stations te laten zien. Inmiddels is op de stations de informatie weer hersteld, laat de NS weten. De NS legt in onderstaande video uit waarom er op dit moment geen treinen rijden:

Reizigers gestrand op Amsterdam Centraal: 'Wat een gedoe' - NOS

Volgens de vervoerder is het onduidelijk hoelang de storing nog zal duren. "We werken hard aan herstel, maar helaas is nu nog niet te zeggen hoelang deze situatie zal duren", staat op hun site. De NS adviseert om niet op reis te gaan. Wie al onderweg is, moet ander vervoer zoeken en de reis plannen via de 9292-app. Er worden geen bussen ingezet omdat dat er niet voldoende zijn voor heel Nederland, zegt een woordvoerder. "In een bus passen vijftig mensen, in een gemiddelde intercity duizend."

Door een technische storing kampt NS op dit moment met grote problemen en zullen de NS-treinen tenminste tot 17 uur niet rijden. Raadpleeg de NS website voor de stand van zaken. — NS online (@NS_online) April 3, 2022

Vanochtend klaagden reizigers dat op de stations geen reisinformatie te zien was. De NS wist toen niet wat er aan de hand was, blijkt uit tweets van de vervoerder. Volgens een NS-woordvoerder is nu duidelijk dat het gaat om een storing in het systeem dat gedurende de dag de actuele planning maakt. Als er ergens incidenten zijn, omleidingen bijvoorbeeld, dan past het systeem zich daarop aan. Wanneer er een storing is in het systeem kan de veiligheid niet worden gegarandeerd. "En dat is essentieel om volgens de dienstregeling te kunnen rijden." De treinen op trajecten van regionale vervoerders rijden volgens de normale dienstregeling, aldus de NS. Ook internationale treinen worden niet geraakt door deze problemen. Reizigers gestrand Op stations in het hele land zijn reizigers vast komen te zitten. Zo schrijft NH Nieuws dat op Amsterdam Centraal flink wat internationale reizigers zijn gestrand die nu geen idee hebben wat ze moeten doen. Het gaat om reizigers die over een paar uur vanaf Schiphol moeten vliegen of verder moeten met hun treinreis.

Quote Ik kan nergens heen, dus ik zit hier maar. Een man op het centraal station in Den Bosch