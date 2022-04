Zwaarst gedupeerden toeslagenaffaire nog niet geholpen

Een 'driegesprek', meer aandacht voor emotioneel herstel en een grotere rol voor gemeenten: vier maanden geleden kondigde het ministerie van Financiën meerdere plannen aan om gedupeerden van de toeslagenaffaire sneller te helpen. Maar in de praktijk duurt het nog wel even voordat slachtoffers hiervan iets gaan merken.

Dat het het herstel zo traag gaat, komt onder meer is doordat de Belastingdienst "mondjesmaat" een dossier kan delen met gemeenten, zegt bestuurslid Peter Heijkoop van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). "Een systeemoplossing is er nog niet", zegt hij.

Die oplossing staat in een nieuw plan waar de VNG aan werkt, samen met het ministerie. "We zijn ongeduldig, maar hebben ook geleerd dat er heel vaak dingen zijn gecommuniceerd die niet uitvoerbaar waren", zegt Heijkoop.

Het plan wordt deze maand voorgelegd aan het kabinet. Heijkoop: "We willen het voor de zomer op orde hebben."

Nog geen driegesprekken

Een van de maatregelen om het herstel te versnellen is een zogeheten driegesprek tussen slachtoffers, gemeenten en een 'herstelteam' van de Belastingdienst dat speciaal in het leven is geroepen voor financiële compensatie van gedupeerde ouders. Het idee hierachter is dat deze ouders slechts één keer hun verhaal hoeven te doen, in plaats van tegen elke instantie opnieuw. Tot nu toe hebben deze driegesprekken nog niet plaatsgevonden.

Ander doel is om de zwaarst gedupeerde ouders als eersten te helpen in het vervolgproces. Het gaat dan bijvoorbeeld om mensen met grote schulden, huisuitzettingen, psychische problemen en gezinnen waarbij een of meerdere kinderen uit huis zijn geplaatst. Vaak zijn er meerdere problemen binnen een gezin.

Ongeduldig

Volgens het ministerie van Financiën kunnen gedupeerden in een acute of schrijnende situatie zich wenden tot het herstelteam van de fiscus of gemeente. Maar de VNG zegt tot nu toe weinig te kunnen doen om deze groep als eerste te helpen. Om het proces sneller te laten verlopen, trekken gemeenten keer op keer aan de bel, zoals ook in februari.

Toch maakt de VNG staatssecretaris De Vries geen verwijten. "Ze is hard aan het werk en zeer bereid, daar zit echt geen verwijt", zegt Heijkoop. "Ik ben gewoon ongeduldig en we willen als gemeenten sneller helpen."