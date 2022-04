Pakistaanse premier ontloopt motie door nieuwe verkiezingen uit te roepen

Aangenomen wordt Khan destijds aan de macht is gekomen door steun van het leger. Vier jaar later lijkt die liefde bekoeld, zeggen experts.

De populariteit van de premier is de afgelopen tijd snel gedaald. Onder de Pakistaanse bevolking is er onvrede over de hoge inflatie, onder meer door de coronapandemie. Zo steeg de voedselinflatie van 7 procent in januari 2020 naar 23 procent nu.

Khan werd in 2018 uitgeroepen tot premier. De oud-cricketer werd een nationale sportheld toen hij als aanvoerder van het Pakistaanse cricketteam in 1992 de wereldtitel greep. Van zijn belofte destijds om een nieuw Pakistan te stichten is niet veel gelukt.

De regering van Pakistan is gevallen. Premier Imran Khan heeft de president gevraagd om het parlement te ontbinden en nieuwe verkiezingen uit te schrijven. Het verzoek komt na een poging van de oppositie om een motie van wantrouwen tegen hem in te dienen.

Geen enkele premier in de geschiedenis van Pakistan kon zijn of haar hele termijn uitzitten. Vaak had dit iets te maken met het leger, dat in het bestuur van het land heel wat touwtjes in handen heeft - en een aantal keer met een staatsgreep alle macht overnam.

Ook Imran Khans komen en gaan is parallel aan zijn relatie met 'Rawalpindi', waar het hoofdkwartier van het leger is gevestigd. Hoewel hij als voormalig cricketer en anti-corruptie-activist ook veel hoop gaf aan jonge kiezers, is het algemeen aanvaard dat hij zonder de steun van het leger in 2018 de verkiezingen niet had kunnen winnen.

Kritiek op zijn prestaties wat betreft de economie kreeg hij al langer, en in 2020 waren er zelfs grote demonstraties geleid door een coalitie van oppositiepartijen. Maar in de loop van 2021 werd duidelijk dat het leger niet meer achter hem staat, toen Khan en legerleider generaal Qatar Bajwa publiekelijk ruzie maakten over de opvolging van de baas van de inlichtingendienst.

Bajwa won de strijd. De laatste weken toonde Bajwa zich ontevreden over Khans standpunt over de oorlog in Oekraïne, die hij niet heeft veroordeeld. Terwijl Khan de motie van wantrouwen bestempelde als een complot van de Verenigde Staten, sprak Bajwa zich zaterdag juist uit tegen de oorlog en voor de VS.

De oppositie maakt er geen geheim van gebruik te maken van deze nieuwe verhoudingen, door juist nu met de motie van wantrouwen te komen.