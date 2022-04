De eerzucht van strijder Van der Werff, terug in het vertrouwde Zwolle

Van der Werff is wat dat betreft een echte Zwollenaar geworden, zich bewust van de eer die op het spel staat. Maar hij verloochent ook zijn afkomst niet, met zijn Noord-Hollandse tongval. Met toch ook een soort van Amsterdamse bluf, in aanloop naar de derby: "Wij hebben nu de betere papieren."

Want er is veel veranderd, sinds de tussentijds gekomen trainer Dick Schreuder het elftal met slechts een paar punten op zak van Art Langeler overnam. Maar de kracht van Zwolle is dat er ook altijd veel hetzelfde blijft. Zoals de sportieve rivaliteit met Go Ahead Eagles, uit de grond van de blauwe harten.

"Ik ben een winnaar", benadrukt Van der Werff, vele tatoeages en voetbalervaringen rijker sinds zijn vertrek in 2015. "Ik ben Zwolle in die jaren altijd blijven volgen. Het is voor mij nog steeds een knusse familieclub. En we krijgen weer een echte vriendenploeg."

In zijn eerste periode bij PEC Zwolle won Maikel van der Werff de KNVB-beker, de Johan Cruijff-schaal, speelde hij Europees voetbal en werd hij zesde in de eredivisie. Toen hij terugkeerde, was de club het lachertje van de eredivisie.

Natuurlijk denkt hij op barre dagen ook vaak aan het contract met de Major League Soccer, waarin hij met FC Cincinnati in grote stadions speelde. "Tegen grote spelers, soms voor wel 60.000 tot 70.000 toeschouwers. In Amerika is de sportcultuur van een ander level."

"Ik heb hier geweldige herinneringen, zowel sportief als privé. Zo is mijn oudste dochter in Zwolle geboren. Ik heb hier vriendschappen opgebouwd", vertelt de centrale verdediger. "Ik wilde na een zware blessure ook naar een club waar ik weer aan spelen toekom, want ik had ritme nodig. En dat kan hier."

Van der Werff heeft nog niet nagedacht over de toekomst. Over zijn eigen situatie bij Zwolle. Waar hij natuurlijk nog wel even van waarde kan blijven, ongeacht de afloop van het seizoen.

"Deze wedstrijd leeft natuurlijk heel erg. Maar toch zijn er uiteindelijk maar drie puntjes te verdienen in de degradatiestrijd, hoe mooi deze partij en een eventuele overwinning ook is. En zo gaan we van wedstrijd naar wedstrijd. Dat geldt voor de club, maar ook voor mezelf."

"Een leidende rol in een nieuw elftal is zeker iets waar ik voor open sta, maar ik ga die beslissing nu nog niet nemen. Dat hebben we ook al besproken toen ik hier afgelopen winter terugkeerde. PEC is altijd speciaal voor me geweest, wat ik hier allemaal heb meegemaakt is eigenlijk mega-uniek."

De familie is weer dichtbij, ook dat geeft een fijn gevoel. Ze hebben een hechte band en zijn allemaal bezeten van voetbal.

Vader Rob is nog steeds actief als trainer bij Always Forward uit Hoorn, zijn eerste amateurclub. Zijn broertje Brian gaat daar vanaf volgend seizoen keepen, na een flirt met het betaald voetbal en een lange carrière in de top van de amateurs. Ook zijn moeder volgt alles.