Van Gaal haalt de Lamborghini in Bergwijn naar boven, nu Conte nog

Louis van Gaal lijkt het beste in Bergwijn naar boven te halen. "Ik geef hem vertrouwen", gaf de bondscoach als verklaring. "Hij heeft de laatste drie interlands gespeeld en drie keer bevestigd. Normaal is hij geen goalgetter, maar bij mij wel."

In november vorig jaar knalde Bergwijn Oranje op voorsprong in het beslissende WK-kwalificatieduel met Noorwegen (2-0) , vorige week zaterdag was hij tegen Denemarken (4-2) met een kopbal en een geplaatst schot twee keer trefzeker en tegen Duitsland (1-1) scoorde Bergwijn opnieuw fraai.

Na een vermoeiende week met het Nederlands elftal maakte hij zich er hier op de persconferentie wat makkelijk vanaf. Verder was Bergwijn langer van stof. Zijn opmerkelijke prestaties in Oranje verdienden dan ook enige uitleg.

"Ik ben dankbaar dat de trainer mij oproept", zei Bergwijn. Van Gaal gaf Bergwijn mee dit vol te houden en dat hij hoopte dat de doelpunten voor Oranje hem ook een zetje geven bij de Spurs. Want zijn speeltijd in Londen is beperkt.

Dat er voor Bergwijn iets moet veranderen, is duidelijk, al loopt zijn contract door tot medio 2025. "In de zomer kijken we verder", zei hij.

Spaarzame hoogtepunten

Zijn start was in februari 2020 fenomenaal. Met een prachtige volley opende de oud-PSV'er de score tegen Manchester City (2-0) en wees hij de ploeg van coach José Mourinho naar de winst. Ook tegen Manchester United en Wolverhampton Wanderers vond hij dat seizoen het net.

Mourinho werd ontslagen en de speeltijd van Bergwijn werd minder. In maart van dit jaar kreeg hij van de huidige trainer Antonio Conte in totaal 28 minuten speeltijd in de Premier League en 39 minuten in de FA Cup.

Op 19 januari scoorde Bergwijn voor het laatst voor de Spurs. De aanvaller eiste een heldenrol op in de wedstrijd bij Leicester City (2-3). In blessuretijd stond Tottenham met 2-1 achter, maar de Nederlandse international maakte gelijk en schoot in de 97ste minuut via de binnenkant van de paal de winnende goal binnen.