Schaatsen op natuurijs in Winterswijk

Het mag dan officieel al twee weken lente zijn, in Winterswijk kan men vandaag door de uitzonderlijke kou nog schaatsen op natuurijs. Omroep Gelderland meldt dat het uniek is dat er zo laat in het jaar nog van de natuurijsbaan gebruikgemaakt kan worden. De ijsmeesters van de Winterswijkse ijsvereniging WIJV zijn de hele nacht in de weer geweest om hun baan te prepareren. "We hebben er goed over nagedacht, maar we vonden dat we het moesten proberen", zegt ijsmeester Hendrik ten Prooije. "Dit is zo volstrekt uniek: voor het eerst schaatsen op natuurijs in april." De ijsvereniging begon voor middernacht met de voorbereidingen. Vier uur later hadden de ijsmeesters er een hard hoofd in, omdat de temperatuur onvoldoende daalde. Uiteindelijk werd het toch koud genoeg en konden de eersten zondagochtend om 07.30 uur hun schaatsen onderbinden.

In het Gelderse Deelen, een uurtje rijden van Winterswijk, werd vannacht de koudste 3-aprilnacht ooit gemeten. In de buurtschap ten noorden van Arnhem werd de laagste temperatuur van het land gemeten: -6,3 graden. Dat is ruim onder het vorige record van deze datum, de -5,5 die in 1909 in Winterswijk werd gemeten. De allerkoudste aprilnacht ooit werd ook op de vliegbasis van de Koninklijke Luchtmacht bij Deelen genoteerd. Daar daalde het kwik op 12 april 1986 naar -9,4 graden.