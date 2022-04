Wekdienst 3/4: Uitreiking Grammy Awards • Verkiezingen in Hongarije

Goedemorgen! De Grammy Awards worden uitgereikt in de Amerikaanse stad Las Vegas en in de Eredivisie wordt de derby tussen Go Ahead Eagles en PEC Zwolle gespeeld.

Maar eerst het weer: Na een koude start wisselen zon en wolken elkaar de rest van de dag af. Soms valt ook een regen- of hagelbui en vanmorgen is lokaal ook natte sneeuw mogelijk. Het wordt vanmiddag een graad of 8.

Wat heb je gemist?

Rusland richt zich nu op het veroveren van het oosten en zuiden van Oekraïne. Dat zei de Oekraïense president Zelensky in een videotoespraak. Verder komen steeds meer beelden naar buiten van vermoorde burgers op straat in steden bij Kiev, zoals in Boetsja, aan de noordwestkant van de stad. Volgens burgemeester Fedoruk van Boetsja zijn meer dan 300 inwoners om het leven gebracht. Lees meer over de oorlog in Oekraïne in ons liveblog.

Ander nieuws uit de nacht:

En dan nog even dit:

De ramadan is gisteren begonnen. Het is een maand van bezinning, maar ook van liefdadigheid. Vluchtelingen in veel azc's in Nederland kregen daarom voedselpakketten, speciaal voor het begin van de ramadan. In totaal worden er 1150 pakketten verdeeld.